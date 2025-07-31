Политики, входящие в состав делегации Литвы, вышли из зала в начале выступления председателя Совфеда России Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламента в Женеве. Об этом сообщил портал Delfi.
«Никто на них, на их комариные укусы, на эти клоунады, которые они устроили, уже никто не реагирует», — прокомментировала ситуацию Матвиенко.
Она добавила, что подобным поведением представители иностранных государств дискредитируют сами себя.
Ранее Матвиенко прокомментировала текущий статус российско-армянских отношений. Она заявила, что стороны сохраняют конструктивные отношения и заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества.
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Делегация Литвы покинула зал во время выступления Матвиенко в Женеве
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