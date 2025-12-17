Журналисты из США, Турции и Италии пробудут в Крыму три дня

Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым. В составе делегации — представители СМИ из США, Италии и Турции, сообщили РИА «Новости» в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Ознакомительный визит на полуостров организовали для группы из 12 иностранных журналистов и общественных деятелей, представляющих Сербию, Италию, США, Пакистан, Турцию, Словению, Бразилию и Индонезию.

В министерстве уточнили, что иностранные гости будут находиться в Крыму три дня. Их ждет посещение Соборной мечети, памятника «вежливым людям» и музеев.

В частности, для журналистов устроят экскурсии в комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе и Ливадийский дворец в Ялте. Также их ждет встреча с первыми лицами республики.

Ранее голландский журналист Соня ван ден Энде назвала ложью практически всю западную пропаганду о России. В качестве примера она привела британского журналиста Джеймса Делингпола, который посетил РФ и изменил свое мнение о ней.