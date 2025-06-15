Делегация ХАМАС прилетит в Москву 16 июня
Делегация палестинского движения ХАМАС в понедельник посетит Москву на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».
Группу дипломатов возглавит замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. Переговоры пройдут в здании Министерства иностранных дел.
Израиль в ночь на 13 июня атаковал иранские объекты, связанные с ядерной программой. ЦАХАЛ опубликовал доклад, в котором говорилось о девяти ликвидированных физиках-ядерщиках и 20 офицерах КСИР.
Иран ответил на действия Израиля ракетным ударом по центральной части страны. В результате атаки пострадали более 100 человек. Жертвами обстрела стали две женщины и ребенок.
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