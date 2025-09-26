Делегации покинули зал ООН перед выступлением Нетаньяху на Генассамблее

Многие делегации покинули зал ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на Генассамблее. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

На заседании в пятницу, 26 сентября, израильский премьер выступал первым. Когда он появился на трибуне, представители некоторых стран вышли из помещения. Однако и после этого речь Нетаньяху постоянно прерывали криками.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест политика за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Израильская сторона не согласилась с обвинениями.

Словения запретила въезд Нетаньяху на фоне начавшегося против него судебного разбирательства.