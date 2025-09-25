Самолет с Нетаньяху полетел в Нью-Йорк в обход Франции из-за угрозы ареста

Самолет премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отправился в Нью-Йорк, построив маршрут таким образом, чтобы избежать воздушного пространства Франции. Все из-за ордера МУС на его арест, сообщил журналист газеты The Jerusalem Post.

Ордер на арест Нетаньяху Международный уголовный суд выдал за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Помимо премьера, МУС санкционировал арест экс-министра обороны Израиля.

Действия страны в сектора Газе ранее признали геноцидом на уровне ООН. Однако израильская сторона это не признала и назвала заключение всемирной организации «ложью ХАМАС».

Апеллировал к ХАМАС и президент США Дональд Трамп, осудив признание рядом стран независимости Палестины. По его словам, это стало подарком боевикам этого движения.