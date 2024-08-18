Делегатов съезда «Победа» снова задержали в аэропорту Кишинева по прилете из РФ

Депутат молдавского оппозиционного блока «Победа» Ирина Лозован рассказала, что ее вместе с коллегами пытались задержать и досмотреть в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Она заявила РИА «Новости» , что это произошло по политическим мотивам.

Депутат посетила Москву вместе с делегацией, в составе которой также находились советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов и бывший мэр города Оргеев Павел Вережану.

По словам Лозован, в аэропорту их задержали на час, причем без объяснения причин. Все разошлись только после ее обещания вызвать адвокатов и прессу. Кроме того, сотрудники пограничной полиции так и не выдали ей документы с объяснением причин задержания. Она убеждена, что это было сделано по политическим мотивам.

«Я все еще нахожусь в аэропорту, жду полицию, чтобы зарегистрировать дело, жду адвоката, вместе с которым буду разбираться в этой ситуации, поскольку у меня есть депутатская неприкосновенность», — добавила Лозован.

Это не первая попытка задержать делегатов съезда «Победа» без объяснений причин. В апреле их также без объяснения причин заблокировали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Лозован тогда отметила, что некоторые из пограничников обмолвились о чьем-то приказе.