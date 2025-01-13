Действующий президент Хорватии Зоран Миланович объявил о своей победе на выборах

На выборах в Хорватии лидирует действующий президент Зоран Миланович. При перевесе голосов почти в три раза политик объявил журналистам в избирательном штабе о своей победе, его слова передало РИА «Новости» .

«Это воспринимаю как одобрение моей работы в последние пять лет, шаг доверия ко мне», — заявил действующий глава государства.

Миланович поблагодарил сторонников и призвал поаплодировать избирателям конкурирующей партии.

Голосование проходило в более чем 6,7 тысячи участков на территории страны и в 38 других странах. Согласно данным официального сайта ГИК за Милановича проголосовали 1 117 751 человек, за его оппонента Драгана Примораца отдали 379 201 голосов. Явка составила 44,17%.

Миланович лидировал в первом туре голосования в декабре. Тогда ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов.