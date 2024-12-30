Критик помощи Украине Миланович вырвался вперед на выборах президента Хорватии

Действующий президент Зоран Миланович, кандидат от оппозиционной партии Социал-демократов, имеет все шансы победить в первом туре президентских выборов в Хорватии. Об этом со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии сообщил местный портал Dnevnik.hr .

Предварительные результаты показали, что на основании результатов почти 52% избирательных участков Миланович получил 50,1% поддержки, значительно опередив своего основного соперника Драгана Примораца — кандидата от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС). Приморац набрал только 22,3%.

Однако окончательные результаты еще не объявлены. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, 12 января состоится второй тур выборов.

Должность президента в Хорватии носит в основном церемониальный характер. Миланович на протяжении всего своего прошлого срока конфликтовал с премьер-министром Андреем Пленковичем по вопросам внешней и государственной политики и жестко критиковал Европейский Союз и НАТО за их поддержку Украины. В 2022 году он также ставил условия вступления в альянс Финляндии и Швеции.