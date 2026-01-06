Действующего главу ЦАР Туадера назвали лидером в первом туре выборов президента

«Фостен-Арканж Туадера был предварительно объявлен победителем президентских выборов 28 декабря 2025 года национальным избирательным органом, набрав 76,15% голосов при явке 52,42%», — говорится в сообщении.

Конституционный совет должен подтвердить итоги выборов до 20 января.

Советник по безопасности президента ЦАР, Герой России Дмитрий Подольский в конце декабря говорил в беседе с РИА «Новости», что все указывает на то, что действующий президент Центрально-Африканской Республики одержит победу на выборах. Основными его соперниками являются два бывших премьер-министра: Анисе-Жорж Дологеле и Анри-Мари Дондра.

Выборы в ЦАР проходили сразу на четырех уровнях: президентские, парламентские, региональные и муниципальные.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что рабочая группа по подготовке выборов на Украине не исключает, что они частично пройдут онлайн. Однако идею раскритиковали. Депутат Дмитрий Микиша выразил мнение, что обеспечить анонимность при онлайн-голосовании невозможно. Он также отметил, что это создает риск для фальсификации результатов, так как власти могут действовать бесконтрольно.