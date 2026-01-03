Стармер заявил о неучастии Великобритании в атаке на Венесуэлу

Великобритания не принимала участие к атаке США на Венесуэлу. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил премьер-министр страны Кир Стармер.

Он подчеркнул, что в ближайшее время свяжется с президентом США Дональдом Трампом, чтобы уточнить все факты прошедшего нападения.

«Я хочу поговорить с президентом Трампом. Я хочу поговорить с союзниками. Я могу абсолютно четко заявить, что мы не были вовлечены. И я всегда говорю, что мы все должны уважать международное право», — заявил Стармер.

Авиация США в субботу, 3 января, нанесла серию массированных ударов по Венесуэле. В зону поражения попал центр Каракаса, а также военные объекты в трех штатах.

Трамп объявил, что в ходе бомбардировок военные спецслужбы похитили и вывезли венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену.

Американский генеральный прокурор Памела Бонди подчеркнула, что главе Боливарианской Республике и его супруге Силии Флорес предъявили обвинение в заговоре с целью импорта кокаина, наркотерроризме и угрожающих США действиях. Она подчеркнула, что уголовное дело рассмотрит Южный окружной суд Нью-Йорка.