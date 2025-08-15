Действия по особому протоколу. Кто охраняет Путина во время саммита на Аляске?

Организацией саммита на Аляске занималась американская сторона, она же обеспечивала безопасность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Помимо американской секретной службы, Путина охраняют лучшие российские специалисты, заявил в беседе с ведущей Еленой Кононовой на стриме 360.ru подполковник запаса и член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Обеспечение безопасности лидеров двух сверхдержав проходит по особому протоколу. На Аляске задействовали большое количество агентов спецслужб, российская сторона также обеспечивает безопасность Путина.

«Кто охраняет нашего президента? Я отвечу так: охраняют лучшие. Однозначно. Сколько человек в охране? Непосредственно охрана президента может составлять иногда и 30, иногда и 100 человек непосредственно», — пояснил Попов.

Также большой блок людей обеспечивает не только физическую безопасность, но и другие ее виды, что необходимо во время подобных визитов. Также задействованы Вооруженные силы, отметил офицер запаса.

«Прошла информация, что нашего президента охраняют в подлодке. Да, я допускаю, что, наверное, она находится там», — добавил Попов.

Путина на Аляске встретил пролет американских истребителей. Пока главы государства позировали для первой фотосессии, в небе Анкориджа летал B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22.