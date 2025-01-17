Наведение радара российской системы противовоздушной обороны на французский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем было «неприемлемым». Об этом в социальной сети X написал глава Минобороны республики Себастьен Лекорню.

«Эти агрессивные действия России неприемлемы», — написал он.

Лекорню уточнил, что самолет морской разведки Atlantique в ночь на четверг якобы подвергся акту устрашения со стороны России.

«Самолет в рамках операции НАТО патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем. В какой-то момент его засветил радар наведения системы ПВО С-400», — добавил глава Минобороны Франции.

Ранее стало известно, что российский дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» в зоне спецоперации уничтожил технику НАТО на сотни миллионов долларов. Главаа Новгородской области Андрей Никитин отмечал, что беспилотник уверенно ликвидирует западные танки.