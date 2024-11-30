Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии

Путин подписал закон о расширении действия ОСАГО на Белоруссию с 2025 года

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении с 1 января 2025 года действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Российское правительство рассчитывает, что закон облегчит поездки в соседнее государство на личном авто, в том числе для туристов и бизнесменов.

Документ позволяет признавать договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства. Размеры страхового тарифа определят национальные регуляторы.

Ранее в базе Государственной думы появился законопроект об увеличении в шесть раз суммы штрафа за езду без полиса ОСАГО. В 2023 году езда без документа стала одним из самых распространенных нарушений.