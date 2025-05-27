Профайлер Анищенко назвал пощечину Макрону от супруги искренней

Профайлер Илья Анищенко прокомментировал ситуацию с участием президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит. Пощечину, которую французский лидер получил от жены, эксперт назвал искренней, сообщил Life.ru .

Специалист охарактеризовал поведение пары во время ссоры как неподдельное проявление эмоций.

«Во-первых, реакция у Макрона искренняя, то есть он пытается защититься рукой, оттолкнуть ее руку. После он искренне пугается, когда видит, что дверь самолета уже открыта. А когда он выходит, у него поджаты губы, он недоволен», — пояснил профайлер.

По его словам, на лице Брижит также читалось напряжение, подтверждающее правдивость всей сцены. Эмоциональный всплеск, ставший причиной скандала, свидетельствует о каком-то предшествующем словесном столкновении, возможно, вызванном неудачным комментарием со стороны президента, добавил Анищенко.