DC отменила новую серию комиксов. Все из-за комментариев автора в соцсетях

DC отменила выход новой серии комиксов «Красный колпак» из-за комментариев ее автора Гретхен Фелкер-Мартин. Об этом сообщил телеканал CNN .

Автор, идентифицирующая себя как трансгендер*, после известий об убийстве политического активиста Чарли Кирка написала в соцсетях: «Надеюсь, с пулей все хорошо». Самого Кирка она назвала «нацистской сукой».

В официальном заявлении DC сообщила, что уважает свободу политических взглядов сотрудников, но призывы к насилию и жестокости недопустимы. Сам убитый активист активно выступал против ЛГБТ*-движения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разобраться с группой «чокнутых леваков-радикалов», угрожающих безопасности страны.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.