Ушаков заявил о бессмысленности «мирного саммита» по Украине в Швейцарии

Конференция по Украине в Швейцарии не внесла никакого вклада в продвижение к мирному урегулированию. Такое мнение в беседе с журналистами выразил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

«Никакого содержательного вклада в продвижение к мирному урегулированию Бюргеншток не внес», — подчеркнул он.

Отдельно Ушаков указал на то, что итоги саммита показали: даже среди западников стало более четко проявляться осознание того, что украинскую проблему без участия России решить невозможно.

Так называемая мирная конференция по Украине прошла в Швейцарии 15-16 июня. Площадкой для мероприятия стал курорт Бюргеншток неподалеку от города Люцерн.

Участие в саммите подтвердили свыше 90 стран, а также восемь организаций. Председатель КНР, лидер США и президент Бразилии в конференции не участвовали.

России приглашение на нее не направляли, однако при любом раскладе страна не стала бы принимать участие в этой встрече.