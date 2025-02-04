Украина согласилась передать США редкоземельные металлы в обмен на американскую помощь. О том, что означает это решение, рассказала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Она напомнила о высказывании американского президента Дональда Трампа о редкоземельных металлах. Он заявил, что редкие металлы — главная цель США, и их можно получить у других стран. На Украине согласились, что слова Трампа совпадают с положениями так называемого «плана победы» президента Владимира Зеленского, сообщила Малашенко.

«То есть даже торга не будет. Это значит, что Украине самое время подсчитывать потери. Конечно, остается вопрос: почему Киев так легко соглашается отдать то оставшееся, что у него есть. Однако об оставшемся ли идет речь?» — отметила она.

Ведущая привела в качестве примера слова экс-главкома ВСУ Виктора Муженко, который подтвердил, что половина запасов уже ушла из-под контроля украинских властей. Она добавила, что ВС России недавно установили контроль над поселком Шевченко — крупнейшим месторождением лития.

«По предварительным данным, это почти 14 миллионов тонн», — подчеркнула Малашенко.

Она также сообщила, что США интересует не только литий, но и титан — ключевой элемент для производства военной техники.

«У Украины есть возможности титан не только добывать, но и производить. В Штатах было одно производство, но в минувшие годы было закрыто», — объяснила ведущая.

По ее словам, теперь Трамп рассчитывает, что 20% мировых запасов титана достанутся США в обмен на помощь Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сделку Белого дома и украинского руководства. Он подчеркнул, что США решили прекратить безвозмездно оказывать помощь Украине.