«Даже смотреть тяжело». Американец сравнил программы подготовки спецназа в США и России

Блогер Пабло: спецназовцы России и США проходят через адски тяжелые тренировки

Во время подготовки бойцы спецназа России и США проходят через адски тяжелые испытания. Американский блогер Пабло изучили ролики о том, что из себя представляют тренировки военных в двух странах, и поделился мнением на YouTube-канале .

Сначала он отсмотрел видео с подготовкой американских спецназовцев.

«Да, эти ребята — настоящие бойцы, жесткие, как сталь. Смотрите-ка на это! Рюкзаки у них — ну точно гири, тяжеленные! Так и отсеивают слабаков — проходят только сильные духом», — отметил блогер.

Также Пабло обратил внимание на невероятную выносливость бойцов. Блогеру очень понравились мужественные выражения лиц бойцов.

Американец сделал вывод, что обе страны тщательно подходят к подготовке. По его мнению, они стремятся с помощью тяжелых тренировок «выковать железных людей».

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