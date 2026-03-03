«Даже обращение не приняли». Россиянка не может вылететь из Дубая с маленьким ребенком

Российская туристка Ксения попала в непростую ситуацию в ОАЭ. Авиакомпания отказалась посадить женщину на один рейс с ее четырехлетней дочерью, так как на ребенка изначально не было билета. Об этом 360.ru рассказала сама путешественница.

Путешественница прилетела в Эмираты вместе с дочкой, планируя оставить ее на пару недель вместе с родственниками.

«Дубай был самым безопасным городом на Земле, а я хотела, чтобы ребенок погрелся на солнце», — уточнила она.

Женщина приобрела себе авиабилет на 1 марта, но 28 февраля в регионе стало неспокойно.

«Мой рейс отменили. Сейчас везде в новостях информация, что сделают вывозные рейсы. По горячей линии это подтвердили», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Она попросила авиакомпанию добавить дочь в бронирование или найти ей место, но перевозчик отказался, даже несмотря на готовность россиянки заплатить. Обращение о необходимости добавить ребенка при формировке вывозного рейса у женщины не приняли. В консульстве России в Дубае туристке тоже отказали в помощи.

«Менеджер на горячей линии предложила оставить обращение на сайте со сроком рассмотрения 30 дней в общем порядке. Я, конечно, оставила. Как и в консульство написала на электронную почту. Реакции нет. Без ребенка я, конечно, улетать не буду», — объяснила женщина.

Ранее в Москве приземлился первый рейс после начала обострения ситуации на на Ближнем Востоке из Дубая. Лайнер перевез из ОАЭ 118 пассажиров.