Давят и угрожают. Штаты попытались вынудить Зеленского пойти на мирную сделку

Соединенные Штаты оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью заставить его принять мирное соглашение на условиях России. Об этом в интервью The Washington Post заявил директор Киевской школы экономики и советник администрации президента Тимофей Милованов.

Авторы материала написали, что на приеме в Овальном кабинете Зеленский обозначил свою позицию, что с юридической точки зрения украинские власти не признают оккупации. Теперь задача главы киевского режима убедить президента США Дональда Трампа поддержать его — от этого зависит, сможет ли Украина противостоять России.

«Ситуация для него (Зеленского — прим. ред.) сложная, потому что на него оказывается сильное давление, и ему угрожают тем, что он больше не получит финансовой поддержки и разведданных», — отметил Милованов.

Он добавил, что мало кто встанет на защиту Зеленского, а ситуацию могут использовать против него.

Трамп решил, что для урегулирования конфликта Украине придется пойти на сделку на условиях России, сообщили источники Politico. Американский лидер рассудил, что нет смысла давить на Россию, так как у него больше возможностей влиять на Украину и европейских партнеров.