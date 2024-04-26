Эрдоган отложил майскую встречу с Байденом | 360°

Мир 26 апреля 2024, 22:27 Эрдоган отложил майскую встречу с Байденом Reuters: Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США РИА «Новости»

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Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, запланированный на 9 мая, перенесли на более поздний срок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с Байденом в Белом доме отложена», — говорится в материале.

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По словам представителя Белого дома Джона Кирби, в графике президента США Джо Байдена не запланированы контакты с турецким коллегой и больше ему нечего добавить на этот счет.

Проправительственная турецкая газета Yeni Şafak сообщила, что переговоры якобы перенесли по просьбе Эрдогана. При этом оппозиционные СМИ писали о том, что визит не состоится еще несколько дней назад.

Отмену визита объяснили изменениями в графике турецкого лидера. Новая дата пока неизвестна, ее объявят позже.

Поездка Эрдогана в США стала бы первой с 2019 года, когда он встречался с предшественником Байдена Дональдом Трампом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дату визита Владимира Путина в Турцию не согласовали из-за графиков лидеров двух государств.