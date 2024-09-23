Датский премьер призвала прекратить вести дискуссии о красных линиях

Премьер-министра Дании Метте Фредериксен призвала отказаться от разговоров с Россией о красных линиях и снять ограничения на удары ВСУ вглубь РФ западным оружием. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Постоянно идут дискуссии о том, можно ли нам это сделать. Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые происходили ранее. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять», — заявила премьер.

Также она подчеркнула, что обсуждение в НАТО красных линий было ошибкой. Самую важную, по мнению Фредериксен, красную линию перешли еще в начале конфликта. Она добавил, что не позволит «никому из России» решать, как следует поступать членам альянса.

На минувшей неделе власти США и Великобритании запретили Украине бить западным оружием по российским территориям. Об отказе западных союзников одобрять применение дальнобойного оружия для этих целей сообщал президент Украины Владимир Зеленский.