Датская пресса опубликовала карту с военными базами в Гренландии

Позиция руководства США по отношению к Гренландии является противоречивой. Этот факт подтверждает снижение военного присутствия американского контингента на острове, сообщило издание The Copenhagen Post .

Оно назвало обвинения Белого дома в адрес Дании несостоятельными, так как Штаты сами стали меньше вкладываться в безопасность Гренландии и сократили военное присутствие.

В качестве доказательства газета опубликовала карту с датскими военными базами в Нууке, Кангерлуссуаке, Греннедале, Местерсвиге, Данеборге и станции Норт.

Ранее британская пресса сообщила, что Трамп распорядился подготовить детальный план вторжения в Гренландию. Разработкой стратегии будет заниматься Объединенное командование специальных операций.

Несмотря на поручение американского лидера, Объединенный комитет начальников штабов посчитал вторжение на остров незаконным.