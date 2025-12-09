Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах не поступало

Информации о пострадавших россиянах в Японии во время землетрясения не поступало. Об этом 360.ru сообщило Посольство России в Японии.

«На текущий момент информации о пострадавших россиянах, которые на постоянной основе проживают в Японии или путешествуют по стране, не поступало», — заявили в дипведомстве.

В посольстве отметили, что готовы оказать необходимую поддержку россиянам в случае обращения.

«Что касается самого землетрясение, то основной удар пришелся на префектуру Аомори, расположенную на севере острова Хонсю», — объяснили дипломаты.

По их данным, регион не считается популярным туристическим местом, поэтому российских граждан там мало.

Землетрясение магнитудой 7,2 случилось в понедельник. Эпицентр находился на глубине 50 километров к востоку от побережья префектуры Аомори. В регионе объявили угрозу цунами.