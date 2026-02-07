Данные служебных телефонов сотрудников Еврокомиссии похитили при кибератаке

В момент кибератаки на центральную мобильную систему Европейской комиссии украли данные, среди которых оказались имена сотрудников и их рабочие номера телефонов. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии.

«Центральная инфраструктура Европейской комиссии, управляющая мобильными устройствами, выявила 30 января следы кибератаки, которая могла привести к получению доступа к именам сотрудников и номерам мобильных телефонов части персонала», — указано в документе.

Происшествие обещают тщательно проанализировать, а полученные данные сделать основой для будущих мер по укреплению кибербезопасности.

Комиссия продолжит контролировать ситуацию и предпримет все необходимые шаги для защиты.

