Данные о селекции узников в Освенциме рассекретили

Министерство обороны России на официальном сайте опубликовало архивные документы о «селекции» узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим. Документы обнародовали к 80-летию со дня начала операции по освобождению Варшавы.

В показаниях бывших узников концлагеря говорится, что осмотр заключенных проводили ежедневно. Доктор Менгельс по своему желанию жестами разделял на «негодных» и «годных», иногда на три группы.

После этого наиболее истощенных Менгельс отправлял в «дом отдыха», так он называл крематорий. После пребывания в «душегубке» выбранных им узников привозили на сжигание уже мертвыми. Остальных пленных переводили в южную часть лагеря.

В находящийся на 60 километрах западнее Кракова концлагерь раскинулся на территории около 500 гектаров. Ежедневно со всей Европы в него привозили около 10 эшелонов по 50 вагонов, в каждом — от 50 до 100 человек.

Всего прибывших делили на четырех категории. Первую в течение нескольких часов отправляли в газовую камеру и сжигали, вторую посылали работать на промышленных предприятиях, третью оставляли для медицинских экспериментов. Четвертую, в основном молодых женщин, оставляли работы в качестве прислуги и для сексуальных утек.

Советские войска 27 января 1945 года освободили Аушвиц-Биркенау и спасли оставшихся в живых узников.