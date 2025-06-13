Данные о радиации в Натанзе подтвердились

Данные о радиации на объекте в Натанзе подтвердились

Внутри объекта в иранском городе Натанз действительно зафиксировали радиоактивное загрязнение. Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

По словам главы агентства, специалисты зарегистрировали в основном альфа-частицы. Загрязнение можно контролировать с помощью специальных средств защиты.

«Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остается неизменным», — добавил глава МАГАТЭ.

Ранее он опроверг сообщения об обстреле Израилем АЭС в Бушере. Уровень радиации на ядерном объекте находится в норме.

ЦАХАЛ ударил по иранской территории в ночь на 13 июня. Атаке подверглись объекты, связанные с ядерной программой.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами назвал ущерб от атак ЦАХАЛ поверхностным. Он отметил, что не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения.