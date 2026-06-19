Данию встревожил рост правого экстремизма среди молодых украинских беженцев

Датские власти обеспокоены ростом правого экстремизма среди молодых беженцев из Украины. Об этом сообщила телерадиокомпания DR со ссылкой на главу центра документации и противодействия экстремизму Кеннета Смидта Хансена.

С весны этого года ведомство получило несколько сигналов из коммун и полицейских округов. Жалобы касались враждебных высказываний в адрес меньшинств, а также татуировок и элементов одежды с нацистской символикой — свастикой и знаками войск СС.

Хансен подчеркнул, что к этой тенденции нужно относиться серьезно и пресекать ее как можно раньше, чтобы она не переросла в насилие.

«Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы», — признал чиновник.

В феврале в Дании заявили об усложнении процедуры получения ВНЖ для беженцев с Украины.