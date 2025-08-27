Дания вызвала дипломата США из-за «кампании влияния» в Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал поверенного в делах США из-за информации о якобы проведении Штатами «кампаний влияния» в Гренландии. Об этом сообщила телерадиокомпания DR1 .

«Любая попытка вмешательства во внутренние дела Дании неприемлема. В этой связи я обратился в МИД с просьбой вызвать для беседы американского временного поверенного в делах», — заявил Расмуссен.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью его страны для национальной безопасности и якобы защиты «свободного мира» от России и Китая. При этом он обещал, что Штаты не станут применять военную силу для контроля над островом.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года и на данный момент остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самостоятельного выбора во внутренней политике и самоуправления.

Ранее США перебросили на военную базу в Гренландии «самолет Судного дня».