Дания пожаловалась на якобы провокации со стороны ВМФ России

Служба военной разведки Дании заявила о якобы провокации со стороны Военно-морского флота России. По их сообщению, российские ВМФ нацеливаются на датские военные корабли и вертолеты. Об этом написало агентство Reuters .

По версии разведки, действия России создают угрозу тарана и мешают работе навигационных систем в проливах между Балтийским и Северным морями.

«По нашей оценке, в настоящее время Россия ведет гибридную войну против Дании и Запада. Россия хочет, чтобы мы поверили в неизбежность угрозы войны. Они хотят, чтобы мы жили с этим страхом», — привело агентство слова руководства службы разведки.

Датские истребители F-35 привели в состояние боевой готовности для возможной поддержки Польши. Самолеты базируются на авиабазе Скридструп. Датские вооруженные силы планируют оборонять границу Польши с Россией и Белоруссией.