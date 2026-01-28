Дания ограничила передвижение российских дипломатов по стране

МИД Дании заявил российскому посольству в Копенгагене об ограничении на передвижение дипломатов страны внутри Евросоюза. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, такие меры осложняют выполнение служебных функций и противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, ориентированной на содействие деятельности дипломатических миссий.

«МИД Дании уведомил, что посольству нужно информировать МИД минимум за 24 часа до даты въезда на датскую территорию аккредитованных в других странах ЕС сотрудников дипломатических миссий, включая совершеннолетних членов семей», — сказал он.

Ограничение ввели в рамках 19-го пакета санкций от октября 2025 года. Такие же меры уже приняли Нидерланды, Франция и Австрия. В ответ Россия запретила въезд ряда представителей евроинститутов и стран — членов ЕС.