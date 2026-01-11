Дании предложили перенести двор наследного принца в Гренландию

Ради закрепления прав датского престола на Гренландию стране следует перенести двор наследного принца Кристиана из Копенгагена в Нуук. Об этом таблоиду BT заявил редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен.

Он прокомментировал высказывания американского президента США Дональда Трампа о желании Белого дома сделать Гренландию частью своей территории. По словам редактора Netavisen Pio, надежды лидера США следует развеять с помощью переноса резиденции.

«Предложение Йесперсена конкретно: наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки» — отметили в издании.

Эксперт выразил уверенность, что перенос двора принца укрепит отношения с Гренландией и поможет лучше интегрировать ее в датскую культурную среду.

Ранее Великобритания начала обсуждать со странами Евросоюза возможность отправки военных на Гренландию. С помощью этого шага лидеры государств надеются заставить Трампа отказаться от притязаний на остров.