Украина может попробовать открыто сорвать переговоры в Стамбуле, используя как повод назначение главой российской делегации помощника президента РФ Владимира Мединского. Такое предположение сделала немецкая газета Berliner Zeitung .

«Над переговорами, как дамоклов меч, висит опасность открытого срыва. Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как „тактику блокады“ со стороны Москвы и покинуть город», — отметили авторы материала.

Запад может использовать этот шаг в качестве аргумента для усиления поставок вооружения на Украину.

Британский журналист Джонни Миллер сравнил переговоры в Стамбуле с вечеринкой, на которую никто не хочет идти. И только президент Украины Владимир Зеленский пришел раньше всех. Миллер отметил, что настоящая работа идет в другом месте.