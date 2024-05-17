Мир 17 мая 2024, 12:38 Дальний Восток получил преференции благодаря сотрудничеству с КНР — Путин Путин: результатом сотрудничества Дальнего Востока с Китаем стали инвестиции РИА «Новости»

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Благодаря сотрудничеству Дальнего Востока с приграничными регионами Китая местные жители и бизнес получили ряд преференций и большой объем инвестиций. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, сообщило РИА «Новости».

«Результат для Дальнего Востока России, я полагаю, есть, мы видим это. Например, объем инвестиций в дальневосточный регион в три раза больше, чем во все другие территории Российской Федерации», — сказал он.

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Путин заявил, что инвесторы заинтересованы в предложенных Россией проектах. По его словам, бизнес и рядовые жители воспользовались некоторыми преференциями благодаря такому сотрудничеству. Например, в виде вложений в развитие медицины и льгот при получении жилья.

Товарооборот России и Китая в 2023 году превысил 240 миллиардов долларов. Путин после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине назвал КНР главным зарубежным торговым партнером страны.