Британию предупредили о последствиях ударов ее оружием по России | 360°

Мир 02 мая 2024, 21:27 Британию предупредили о последствиях ударов ее оружием по России Захарова прокомментировала слова Кэмерона об ударах британским оружием по России РИА «Новости»

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Великобритания должна быть готова к тому, что Украина будет наносить удары по ее территории британским оружием. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом российский дипломат отреагировала на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что ВСУ якобы имеют право бить по территории России британским оружием.

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«Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что именно так в свое время поступили вскормленные Западом террористы «Аль-Каиды»*, по-видимому имея в виду, в частности, организацию ими кровавого теракта в Нью-Йорке 11 сентября в 2001 году.

Ранее Захарова высмеяла «введение должности» виртуального консультанта Министерства иностранных дел Украины по консульским вопросам, назвав это шаг позорным заигрыванием с расовой темой и отработкой грантов по продвижению либеральной «толерантности».

* Запрещенная в России террористическая организация