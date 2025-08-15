«Далек от холодного». В США оценили язык тела Путина и Трампа при встрече

CNN: невербальное общение Путина и Трампа при встрече было «далеко от холодного»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при встрече в Анкоридже вели себя так, что «язык тела» двух лидеров был «далек от холодного». Об этом сообщил телеканал CNN .

«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — уточнили журналисты.

Когда Путин приблизился к Трампу по красной дорожке, то глава Белого дома несколько раз хлопнул в ладоши. Он приветствовал российского коллегу на американской земле. Путин впервые прибыл в США за последние 10 лет.

После этого лидеры пожали друг другу, улыбаясь, а затем вместе направились к лимузину Трампа.

Как отметили в США, Путин хорошо владеет английским языком, а в автомобиле лидеры находились без переводчика. Последнее добавило их частной беседе таинственности.