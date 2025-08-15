«Далек от холодного». В США оценили язык тела Путина и Трампа при встрече
CNN: невербальное общение Путина и Трампа при встрече было «далеко от холодного»
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при встрече в Анкоридже вели себя так, что «язык тела» двух лидеров был «далек от холодного». Об этом сообщил телеканал CNN.
«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — уточнили журналисты.
Когда Путин приблизился к Трампу по красной дорожке, то глава Белого дома несколько раз хлопнул в ладоши. Он приветствовал российского коллегу на американской земле. Путин впервые прибыл в США за последние 10 лет.
После этого лидеры пожали друг другу, улыбаясь, а затем вместе направились к лимузину Трампа.
Как отметили в США, Путин хорошо владеет английским языком, а в автомобиле лидеры находились без переводчика. Последнее добавило их частной беседе таинственности.