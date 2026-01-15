«Дайте шанс Тегерану». Страны Ближнего Востока убедили Трампа не бить по Ирану

AFP: Катар, Саудовская Аравия и Оман убедили Трампа не наносить удар по Ирану

Катар, Саудовская Аравия и Оман убедили американского президента Дональда Трампа не атаковать Иран. Об этом сообщило AFP .

По информации источника агентства, ближневосточные государства приложили «серьезные дипломатические усилия», чтобы убедить Трампа дать Тегерану «шанс показать добрые намерения» и не атаковать республику.

Неназванный чиновник отметил, что три страны предупредили Штаты о глобальных последствиях для региона в случае эскалации конфликта. Он подчеркнул, что переговоры продолжаются для сохранения позитивного настроя и укрепления достигнутого доверия.

Ранее появилась информация, что Трамп лично отменил запланированный удар США по Ирану буквально за несколько минут до начала операции. Поднятым в небо боевым самолетам приказали вернуться на авиабазу Аль-Удейд в Катаре и ждать распоряжений.