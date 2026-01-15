«Дайте шанс Тегерану». Страны Ближнего Востока убедили Трампа не бить по Ирану
AFP: Катар, Саудовская Аравия и Оман убедили Трампа не наносить удар по Ирану
Катар, Саудовская Аравия и Оман убедили американского президента Дональда Трампа не атаковать Иран. Об этом сообщило AFP.
По информации источника агентства, ближневосточные государства приложили «серьезные дипломатические усилия», чтобы убедить Трампа дать Тегерану «шанс показать добрые намерения» и не атаковать республику.
Неназванный чиновник отметил, что три страны предупредили Штаты о глобальных последствиях для региона в случае эскалации конфликта. Он подчеркнул, что переговоры продолжаются для сохранения позитивного настроя и укрепления достигнутого доверия.
Ранее появилась информация, что Трамп лично отменил запланированный удар США по Ирану буквально за несколько минут до начала операции. Поднятым в небо боевым самолетам приказали вернуться на авиабазу Аль-Удейд в Катаре и ждать распоряжений.