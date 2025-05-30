Daily Mail: в Нидерландах нашли каннабис в сладостях Haribo

Нидерландское агентство по безопасности продуктов питания (NVWA) сообщило о выявлении следов каннабиса в сладостях Haribo. Происшествие зафиксировали после того, как члены одной семьи, включая детей, почувствовали недомогание после употребления этих конфет. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей со ссылкой на Daily Mail.
«Как каннабис оказался в сладостях, пока неизвестно. Мы немедленно связались с Haribo, и они выпустили предупреждение о безопасности», — говорится в сообщении регулятора.
На время расследования представители компании приостановили реализацию партии конфет «Happy Cola F!ZZ».
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