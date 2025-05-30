Daily Mail: в Нидерландах нашли каннабис в сладостях Haribo

Нидерландское агентство по безопасности продуктов питания (NVWA) сообщило о выявлении следов каннабиса в сладостях Haribo. Происшествие зафиксировали после того, как члены одной семьи, включая детей, почувствовали недомогание после употребления этих конфет. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей со ссылкой на Daily Mail.