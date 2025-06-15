Дагестан начал отслеживать уровень радиации из-за утечки в Иране

В Дагестане мониторят радиационный фон в связи с утечкой радиации в Иране. Уровень отслеживают в южной части республики каждые два часа, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Мониторинг координирует ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора Рамзаева.

По данным исследования, проведенного в Дербенте, радиационная обстановка остается стабильной. Специалисты не зарегистрировали превышения гамма-фона местности.

«Контроль за радиационной обстановкой продолжается», — добавили в пресс-службе.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил информацию о том, что в иранском городе Натанз произошла утечка радиации. После удара Израиля по республике агентство зафиксировало радиоактивное загрязнение.