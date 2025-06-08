В Мадриде около 2 тысяч человек протестовали против поддержки Украины

В Мадриде около двух тысяч человек вышли на митинг, протестуя против увеличения военных расходов и поддержки Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили организаторы акции протеста.

Митингующие прошли по проспекту Прадо.

«Акцию организовали около 70 коллективов, включая профсоюзы, ассоциации и политические партии, такие как Podemos, Izquierda Unida и Movimiento Sumar», — сказала представитель левой партии Podemos Анхела.

Участники акции требовали, чтобы испанские власти не повышали военные расходы до 2% ВВП. Также они протестовали против перевооружения НАТО и Евросоюза. Организаторы митинга призывали сохранить «антивоенную и антифашистскую традицию Мадрида».

По информации «Известий», испанцы вышли на акцию протеста в центре Мадрида с лозунгом «даешь мир с Россией». Они требовали, чтобы власти не тратили миллиарды евро из госбюджета на перевооружение ЕС «в ущерб строительству новых школ и больниц». Марш завершился у стен городского правительства.

В апреле в Амстердаме десятки голландцев на митинге протестовали против поставок западного оружия Украине, требовали решения внутренних проблем и выступали за мир с Россией.