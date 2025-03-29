Да Силва отшил экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского

Да Силва чуть не выгнал экс-премьера Италии, приехавшего по просьбе Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, приехавшим по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сам д’Алема рассказал изданию La Repubblica .

Политик объяснил, что глава киевского режима обратился к нему в кулуарах некой «балканской инициативы» и попросил его съездить к да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину.

«Я приехал, но Лула чуть меня не выгнал, сказав, что Украина — американская проблема, что ею они должны заниматься. По его словам, мне нужно заняться Палестиной», — сказал д’Алема.

Визит в Пекин, добавил бывший вице-премьер, не привел к конкретным результатам.

Ранее Зеленский предложил найти «замену Путину» для переговоров о мире. Он сказал о желании говорить с «регионами и бизнесменами» в России.