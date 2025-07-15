«Несчастный» Трамп. Как президент США превращается в трагикомическую фигуру

Все, что хочется сказать по поводу вчерашнего выступления Дональда Трампа, укладывается в две абсолютно не связанные между собой новости. Первая: «В интервью британскому спортивному телеканалу DAZN президент США заявил, что может подписать указ о переименовании „соккера“ в „футбол“». И вторая: «Треть россиян верят в возможность общедоступных путешествий в космос в будущем, но большинство считают вероятным возникновение гостиниц на дне океана».

Ощущаете пропасть в осознании реальности? Для тех, у кого сложности с образным мышлением, процитирую замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в свойственной ему лаконичной манере расставившего все на свои места: «Трамп предъявил Кремлю театральный ультиматум. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно». Нам глубоко безразличны любые попытки Трампа поиграть своими дряблыми мускулами. Взоры россиян устремлены в будущее. Будущее великое и светлое. А временные трудности в виде безумного украинского режима и столь же безумных европейских «ястребов» мы как-нибудь переживем. Не в первый раз.

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Более того, христианское воспитание русского народа советует пожалеть Трампа. Вишь, как его корежит эта милитаристская лихоманка, как его мучают европейские и доморощенные глобалисты, постепенно превращая в пародию на себя самого — Джо Байдена. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы услышать, что мы очень несчастны, я несчастен из-за России», — произнес Трамп с грустным видом в присутствии генсека НАТО, вице-президента Соединенных Штатов и толпы журналистов. «Мы введем очень жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней, пошлины будут примерно 100%. Вы бы назвали их вторичными пошлинами. Вы знаете, что это значит…». И бла-бла-бла, со столь же постным лицом продолжил «мировой гегемон».

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

«Это была не моя война. Это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вытащить вас из нее. И мы хотим, чтобы она закончилась. Я разочарован», — подытожил нынешний хозяин Белого дома.

Его слова все больше похожи на мантры, а любые решения — на призывы о помощи. Уверенный, я бы сказал самоуверенный, даже слишком в себе политик за полгода пребывания у власти превратился в трагикомическую фигуру, жалкого слизняка, не способного заставить принять реальность даже Владимира Зеленского.

Теперь, не справившись с Украиной, Трамп решил угрожать России. Серьезно? Все это радо того, чтобы заслужить от Рютте виртуальное похлопывание по плечу и очередное обращение «папочка»? Да уж, мельчает западный мир. Мельчает и от этого становится все более агрессивным. Мал клоп, да вонюч, так говорится? Выводить клопов надо дустом, и, похоже, этой процедуры нам уже не избежать…