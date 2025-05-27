Уничтожь противника и выживи сам. Бывший вагнеровец рассказал об особой касте бойцов в ЧВК

Среди бойцов ЧВК «Вагнер» есть особенная группа, которую называют «мамонтами». Об этом рассказал экс-вагнеровец, а сейчас контрактник в составе подразделения Минобороны Максим Валявкин изданию «Республика Татарстан» .

Валявкин рассказал, что «мамонтами» называют бойцов, у которых на жетонах есть буква «М». Она означает, что они вступили в организацию на раннем этапе и прошли особую подготовку, включающую длительные тренировки с различными видами оружия.

«Дисциплина железная. Лентяев сразу гнали прочь <…> Неслучайно тех, кто воевал в „Вагнере“ в 2016 и 2017 годах, успел пройти ту самую подготовку и носит литеру „М“ на жетоне, называют „мамонтами“», — пояснил боец.

Во время подготовки «мамонты» не следовали жестким боевым нормативам. Их главной задачей было как можно быстрее и эффективнее уничтожить врага и выжить самим.