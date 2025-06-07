«Чувство огромной гордости». В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл самый высокий железнодорожный мост в мире — Ченабский. Это сооружение расположено в горной долине Кашмира.

«Мы испытываем чувство огромной гордости за то, что в этом мосту органично сочетаются амбиции и реализация, которые отражают способность Индии создавать футуристическую инфраструктуру в самых испытывающих условиях», — заявил Моди в соцсети X.

Он подчеркнул, что новый мост значительно улучшит транспортную связь между Джамму и Сринагаром, что благоприятно скажется на торговле и туризме. Сооружение длиной 1,3 километра и высотой 359 метров над уровнем моря — самый высокий мост в мире.

Мост через реку Ченаб строили несколько десятилетий. Его арочная конструкция достигает 359 метров над водой, что на 29 метров выше Эйфелевой башни. Длина моста — 1315 метров, а стоимость проекта превысила 160 миллионов долларов, сообщил телеканал CNN. Мост стал частью первого железнодорожного маршрута, связывающего Кашмир с остальной Индией.

Ранее стало известно, что Моди остался без приглашения на саммит G7 из-за конфликта Индии и Канады. Власти Индии не собираются участвовать в предстоящей встрече, так как она пройдет в недружественно настроенной стране.