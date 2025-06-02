Моди остался без приглашения на саммит G7 из-за конфликта Индии и Канады

Власти Канады не пригласили премьер-министра Индии Нарендру Моди для участия в саммите стран G7 на фоне продолжения обострения отношений между двумя государствами. Как сообщил телеканал India Today , это первая за шесть лет встреча лидеров стран «Большой семерки», которая пройдет без участия главы индийского правительства.

Источники журналистов уточнили, что канадская сторона не присылала никакого официального приглашения для Моди. При этом власти Индии также не склонны принять участие в предстоящей встрече, потому что она пройдет на площадке недружественно настроенной страны.

«Отношения Индии и Канады должны улучшиться, прежде чем состоится такой важный визит», — пояснили собеседники журналистов.

Саммит G7 в этом году состоится на канадском курорте Кананаскис с 15 по 17 июня.

Конфликт между странами возник после убийства лидера группировки сикхов Хардипа Сингха Ниджара на автостоянке в пригороде Ванкувера. По подозрению в расправе канадская полиция задержала трех молодых индусов, живших в Эдмонтоне. Им предъявили обвинение в заговоре и убийстве.

Занимавший тогда пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо публично заявил о причастности властей Индии к расправе над Ниджаром. Правительство Моди опровергло все обвинения.

В итоге Министерство иностранных дел Канады объявило о высылке индийского дипломата, возглавлявшего государственную разведку. В ответ Индия потребовала высылки 40 сотрудников канадского посольства, пригрозив лишить их аккредитации на работу.