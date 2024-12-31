Словакия отвергла обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что республика якобы сговорилась с Россией и планирует конфликтовать с Киевом в энергетической сфере. Заявление об этом опубликовали на сайте дипведомства.

«Мы отвергаем любую чушь об открытии второго энергетического фронта, о котором безосновательно фантазирует президент Украины Владимир Зеленский, а также о каком-то воображаемом союзе с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — заявили в дипломатическом ведомстве страны.

В словацком МИД отметили, что с начала конфликта они оказывали гуманитарную помощь украинцам. Кроме того, российский газ, распределяемый по украинской территории, приносит высокий и значительный доход самой Украине.

Дипломаты также напомнили про попытку Зеленского дать взятку премьер-министру страны Роберту Фицо. По их словам, украинский лидер надеялся «купить у Словакии согласие на членство в Североатлантическом альянсе не за свои деньги, а за российские активы». При этом в МИД подчеркнули, что зря, так как руководство страны не продается.

Ранее на Украине сообщили о повышении тарифов на транспортировку газа для жителей страны на 305% с января 2025 года.