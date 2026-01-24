«Чушь, это пустой звук». В Чехии возмутились словами Лаврова о пробуждении страны

Слова главы МИД Сергея Лаврова вызвали резкую реакцию у премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Российский дипломат отметил, что в Чехии пробуждаются здоровые силы, нацеленные на собственные интересы, на что Бабиш заявил, что это чушь и ничего подобного в стране не происходит. Об этом написало издание iROZHLAS .

«Чушь, ничего тут не пробуждается. Я как председатель правительства являюсь гарантом нашей безопасности и внешней политики, которая остается прежней. <…> Это пустой звук. Это не правда, и я не знаю, на чем основывает свое мнение господин министр», — заявил Бабиш.

Премьер заявил, что внешняя политика Чехии остается прежней, и слова Лаврова его не пугают.

Лавров ранее причислил Чехию к тем странам, где по его мнению, пробудились здоровые силы, ориентированные на собственные национальные интересы, а не на имперские амбиции.

Глава российской дипломатии также заявил, Крым для России имеет такое же значение с точки зрения безопасности, как Гренландия для США. Спор вокруг арктического острова — это признак грядущего раскола Запада.