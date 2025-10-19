«Чтобы умолять». На Западе высмеяли стремление лидеров стран ЕС в Вашингтон

Европейские лидеры в ближайшее время начнут активные консультации с Вашингтоном после решения президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в своей публикации в социальной сети X .

По его словам, европейские политики будут постоянно связываться с главой Белого дома в ближайшие две недели. Особую активность могут проявить президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Стубб и Рютте, вероятно, будут уже на ближайшем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом», — написал Христофору.

Журналист добавил, что европейцы попытаются убедить американскую сторону в негативной позиции Владимира Путина.

Ранее западные СМИ сообщили, что Путин в последнем телефонном разговоре с Трампом якобы выдвинул условие для прекращения конфликта на Украине. Российский глава потребовал, чтобы Украина сдала ключевую территорию.