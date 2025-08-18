Актриса Яна Поплавская предположила, что прибывший в Вашингтон ради встречи с американским коллегой Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский боится предстоящего разговора. Свое мнение она выразила в своем Telegram-канале .

Артистка предположила, что президент России Владимир Путин во время саммита на Аляске мог передать Трампу прямые доказательства причастности ГУР МО Украины в организации покушений на главу Штатов. Вероятно, в них также могли участвовать британские, немецкие и другие разведчики.

«Моя самая большая мечта, чтобы всю эту еврошоблу сегодня арестовали и отправили в Гуантанамо. И Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — прим. ред.) туда же. Это было бы лучшим подарком Трампа всему миру», — сказала Поплавская.

Она отметила, что в таком случае 99% людей голосовали бы за награждение президента США Нобелевской премией мира, а вокруг политика «слагали бы легенды не десятилетиями, а столетиями».

Актриса напомнила, что американцы могли себе позволить арестовать кого угодно. Она призвала посадить в тюрьму Зеленского, который стал военным преступником и террористом, захватил власть и виноват в смерти сотен детей и тысяч взрослых гражданских. Кроме того, политик украл миллиарды долларов у США.

«Одно совершенно точно — Зеленский летит и бздит. Как и вся труппа его кукловодов», — сказала Поплавская.

Ранее специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер заявил, что Трамп начнет угрожать Западу, чтобы закончить конфликт на Украине.