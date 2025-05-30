Что задумали Трамп и Си Цзиньпин. Новый разговор лидеров может изменить мир

США и Китай прорабатывают возможность телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки.

По информации телеканала, инициатива проведения беседы связана с обострением торговых разногласий между странами. Вашингтон, предположительно, рассчитывает, что прямой диалог на высшем уровне поможет стабилизировать ситуацию.

США публично показывают готовность к эскалации. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация Трампа «решительно отменит визы для китайских студентов», включая тех, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается в критически важных областях.

Министр финансов Скотт Бессент при этом говорил, что личная встреча между двумя лидерами, скорее всего, состоится в будущем.

«Я считаю, что в ближайшие несколько недель у нас будет больше переговоров с ними. И я считаю, что в какой-то момент у нас может состояться телефонный разговор между президентом и председателем партии Си Цзиньпином. Думаю, что, учитывая масштаб переговоров, учитывая их сложность, обоим лидерам потребуется обсудить это друг с другом», — добавил министр.

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира вновь оказались под давлением после недавнего введения новых тарифов и заявлений о возможных ограничениях в сфере высоких технологий. В Пекине ранее выразили обеспокоенность «деструктивной риторикой» со стороны американских властей.

Ранее Трампа уличили в желании заключить сделку с Россией и Китаем.